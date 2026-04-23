Un hombre de 37 años fue aprehendido este jueves en el centro de la ciudad, acusado de haber intentado forzar el acceso a un edificio ubicado en la zona de Sarmiento al 2500. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 9ª, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia.

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El hecho se conoció a partir de un alerta emitido por efectivos de la Policía Federal Argentina que se encontraban en las inmediaciones de su sede, quienes advirtieron sobre la presencia de tres individuos que habrían intentado violentar la puerta de ingreso al inmueble.



Tras un operativo de búsqueda en la zona, el personal policial logró interceptar a uno de los sospechosos a unos 150 metros del lugar, en la intersección de Alsina entre Gascón y Falucho. El hombre, en situación de calle, coincidía con las características aportadas.

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Luego de las actuaciones correspondientes, la Fiscalía dispuso la formación de una causa por averiguación de ilícito y ordenó su posterior libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.



Según informaron fuentes oficiales, el imputado cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad, incluyendo tentativas de robo, encubrimiento, violación de domicilio y desobediencia.