El hecho ocurrió el dia Martes alrededor de las 20:20 horas en Moov, local de venta de indumentaria deportiva, situado en avenida Luro y La Rioja, donde, según se estableció, los imputados mantuvieron un conflicto con empleados del lugar por el cambio de un par de zapatillas, el cual fue rechazado debido a que el producto presentaba signos de uso.

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De acuerdo a la investigación, la situación derivó en una agresión física hacia el personal, resultando lesionados una mujer de 39 años, empleada del comercio, quien sufrió una lesión leve en un dedo de la mano izquierda, y un hombre de 51 años, personal de seguridad, quien presentó una lesión en la frente.

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Asimismo, durante el incidente, los agresores dañaron la vidriera del local.

Personal policial de la Comisaría Primera, tras un llamado al 911, se hizo presente en el lugar y procedió a la aprehensión de ambos involucrados, secuestrando en su poder una tijera escolar con mango rojo y un destornillador de precisión.

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Interviene la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien dispuso la formación de causa por el delito de lesiones y daño, la notificación de los imputados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y su traslado a las Unidades Penales N° 44 y N° 50, respectivamente.

