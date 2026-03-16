El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Mar del Plata, que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Bolívar y Santiago del Estero. En ese contexto, un hombre de 29 años se acercó a los uniformados para denunciar que momentos antes había sido víctima de un robo en la intersección de Moreno y Santiago del Estero.

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Según relató el damnificado, dos hombres y una mujer lo amenazaron con un elemento punzante y le sustrajeron una campera y una máquina de cortar cabello, tras lo cual se retiraron caminando por Moreno.

Ante la denuncia, el personal policial se dirigió rápidamente hacia el lugar indicado y, en la intersección de Moreno y San Luis lograron interceptar a una mujer que vestía la campera denunciada como robada y a uno de los hombres señalados. Minutos después, el tercer sospechoso fue reconocido por la víctima en el mismo lugar.

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Durante el procedimiento, uno de los sujetos descartó una vara metálica con punta que habría sido utilizada para intimidar al denunciante. Además, entre las pertenencias de uno de los interceptados se encontró una bolsa que contenía la máquina de cortar cabello denunciada como sustraída.

Los tres sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial, donde tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez. La funcionaria dispuso la aprehensión de los imputados bajo la carátula de “robo agravado en poblado y en banda por el uso de arma impropia”, y ordenó que sean presentados en sede judicial.

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Mientras se realizaban las actuaciones en la comisaría, la mujer aprehendida protagonizó un incidente dentro de la dependencia, donde dañó parte del interior de un móvil policial y mantuvo una actitud agresiva hacia el personal interviniente. Por este motivo, la fiscal también dispuso notificarla por el delito de daño agravado.

El caso continúa bajo investigación judicial.