En cuanto al funcionamiento, la iniciativa abre la posibilidad de mantener el esquema de tarifa dinámica o adaptarlo a un sistema similar al de bajada de bandera.

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon volverá a poner en agenda este lunes 30 de marzo uno de los debates más sensibles de los últimos años: la regulación de las aplicaciones de transporte, en un contexto de tensión sostenida con el sector de taxis.

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La iniciativa, impulsada por el concejal Guido García de la Coalición Cívica, busca dejar atrás el enfoque punitivo vigente y avanzar hacia un esquema que reconozca formalmente una actividad que ya funciona de hecho en la ciudad.

“Es una salida laboral para miles de marplatenses”, sostuvo el edil a El Marplatense y remarcó que el debate resulta impostergable en el actual contexto económico. Según indicó, más de 5.000 personas trabajan con estas plataformas en Mar del Plata, ya sea como ingreso principal o complementario.

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El proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Transporte, al que solo podrán inscribirse residentes del partido de General Pueyrredon. Además, propone habilitar a las empresas tecnológicas bajo regulación local y eliminar las sanciones a los conductores, uno de los puntos más cuestionados del sistema actual.

En cuanto al funcionamiento, la iniciativa abre la posibilidad de mantener el esquema de tarifa dinámica o adaptarlo a un sistema similar al de bajada de bandera. También prevé que taxistas y remiseros habilitados puedan operar mediante aplicaciones sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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Otro de los ejes en discusión pasa por la simplificación de requisitos y controles, como inspecciones y normativas, e incluso la posibilidad de articular con regulaciones provinciales. Sin embargo, uno de los puntos que aún generan diferencia es el tipo de licencia exigida, en medio de diferencias entre el sector tradicional y las plataformas.

El tratamiento de este lunes será clave para definir si la ciudad avanza hacia una regulación que contemple una realidad ya instalada o si el conflicto con el sector de taxis continúa sin una resolución de fondo.