El Concejo Deliberante de Mar del Plata volverá a discutir el próximo 30 de marzo la regulación de las aplicaciones de transporte, en medio de un conflicto persistente con el sector de taxis. La iniciativa, impulsada por el concejal Guido García de la Coalición Cívica, plantea avanzar en un esquema que reconozca formalmente el funcionamiento de estas plataformas y deje de lado el enfoque punitivo vigente en la actualidad.

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El proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Transporte, al que solo podrán inscribirse residentes del partido de General Pueyrredon. Además, propone habilitar a las empresas tecnológicas bajo una regulación local y eliminar las sanciones a los conductores. Según indicó el edil, unas 5 mil personas utilizan estas aplicaciones en la ciudad, lo que refleja una práctica ya extendida que, incluso, involucra a trabajadores del sistema tradicional en determinadas circunstancias.

En cuanto al funcionamiento, la propuesta abre la posibilidad de que las plataformas mantengan sus esquemas de tarifa dinámica o adopten el sistema de bajada de bandera. También prevé que taxistas y remiseros habilitados puedan operar mediante apps sin trámites adicionales, mientras se analizan cambios en requisitos y controles, como la simplificación de inspecciones o la unificación con normativas provinciales. Uno de los puntos aún en debate es el tipo de licencia exigida, en medio de diferencias entre el sector y las empresas.

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