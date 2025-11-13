Un hombre de 55 años fue imputado hoy por “abuso de arma”, tras ser denunciado por una vecina respecto amenazas que realizó contra ella y su hija, apuntándoles con un arma de fuego y baleándoles el frente de la casa ubicada en el barrio Félix U. Camet. Durante un allanamiento realizado hoy en la vivienda del agresor, a quien se les aplicó una orden de restricción, se secuestraron armas y municiones.

El hecho denunciado por la víctima, una mujer de 55 años, ocurrió el pasado 27 de octubre. Según su testimonio, ese día su vecino la había apuntado a ella y a su hija con un arma, efectuando varias detonaciones contra el paredón del frente de su vivienda, situación que fue corroborada además por un electricista que realizaba tareas en el domicilio.

Tras la investigación, se ordenó un allanamiento que contó con la presencia de personal de la Comisaría Decimoquinta junto al Gabinete Técnico Operativo. En el lugar secuestraron de una pistola de gas comprimido marca FOX, con carga completa de perdigón metálico, y un rifle de aire comprimido marca FOX, calibre 5.5, modelo REBEL, sin carga, equipado con mira telescópica.

La medida fue ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción en Cibercrimen y Tecnologías de la Comunicación Social, a cargo de la fiscal Castañeda, quien dispuso la notificación del imputado y la aplicación de una restricción de acercamiento respecto de la víctima. No obstante, no se adoptaron medidas restrictivas de libertad.

