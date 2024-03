Luego de meses de calma, se reanudó el debate de las aplicaciones digitales de transporte en la ciudad con respecto al servicio de taxis y remises, un sector que en un principio no estuvo de acuerdo ante la competencia, por no estar habilitada en la ciudad.

Sin embargo, el servicio llegó para quedarse y muchos debieron amoldarse e incluso se sumaron como trabajadores de ellas. En ese sentido, los proyectos en cuanto a esto se reactivaron y Mar del Plata se encuentra a la espera de una resolución.

Sobre esto, la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González dialogó con El Marplatense y explicó en qué estado se encuentra su proyecto de regulación hacia las plataformas digitales de transporte en la ciudad. "Yo presenté dos proyectos, uno era sobre la posibilidad de regularlas y el último es sobre poder modificar la ordenanza de origen que sanciona a las plataformas digitales y el objetivo es modificar el artículo en la medida en la que no se pueda sancionar algo que no está regulado. No pasa por la órbita del Municipio".

"Lo que entiendo, es que más que pedir el tratamiento, los remiseros y taxistas ya están trabajando teniendo la ordenanza en su poder y viendo qué acercan cómo propuesta. Creo que sería el paso siguiente porque el proyecto nunca tuvo la intención de contaminarles el trabajo ni reducírselos, sino muy por el contrario regular una actividad que al marplatense le era necesaria en función de que pueden trabajar y agregar unos pesos importantes a su mantenimiento mensual", aclaró.

Además, la Concejal indicó que esto generará "abrir una puerta para ellos también, porque los primeros que están trabajando son remises y taxis que están prestando servicio a través de las plataformas digitales. Entiendo que en este momento, deben ser ellos los protagonistas de encontrar la posibilidad sobre cómo manejar es tema; porque además es un hecho, no podemos parar las evoluciones naturales de las tecnologías".

"En todos los bloques políticos se inició un diálogo. Por nuestra parte, vinieron varios representantes y pidieron copia del proyecto de ordenanza que regula y están trabajando en ello. Así que ahora se espera la contrapropuesta", finalizó la González.