Se realizó la apertura de sesiones este viernes en el HCD local donde el intendente Guillermo Montenegro brindó un discurso inaugural acompañado por la presidente del cuerpo, Marina Sánchez Herrero.

"Este es el primer año de mi segundo mandato, luego de que los marplatenses y batanenses me honraran nuevamente con su voto. Por eso no esperen muchas diferencias con lo que vengo diciendo durante los últimos 4 años. Mi visión de ciudad y de gobierno sigue siendo la misma", comenzó el jefe comunal.

En el discurso expresó afirmaciones sobre distintos sectores que padecen problemáticas y que son prioridad en la ciudad: seguridad, salud, el Parque Industrial y el EMVIAL.

En ese sentido, la concejal y presidenta del bloque Crear Más Libertad, Cecilia Martínez dialogó con El Marplatense y dijo: "Yo celebro el discurso que dio el Intendente. Cuando ascendió el 10 de diciembre, esperábamos que sea en este sentido y así fue. Si bien hay puntos de la ciudad en donde se presentan falencias, como en el tema de la salud, si es real que debemos trabajar en más austeridad por parte del Municipio".

"La Legislatura tiene que hacer eco de este reclamo y hay que sacarse las vestiduras. Las épocas que nos esperan son muy duras, lo dijo el Presidente pero yo celebro que también recoja la situación el Intendente. La política es la primera que tiene que sacarse la mochila, hacerse cargo de la herencia que estamos recibiendo y se tiene que trabajar en forma conjunta. No hay otra salida a la situación en la que se encuentra hoy nuestra Argentina y Mar del Plata no es ajena".

Con respecto a los dichos del edil Guillermo Montenegro en cuanto al sector salud, donde indicó: "Tenemos que bajar los decibeles y ayudar a encontrar soluciones. Ya que los marplatenses y batanenses, también son bonaerenses y argentinos. La atención primaria es responsabilidad del gobierno municipal, mientras que los hospitales son responsabilidad del gobierno provincial y nacional. Pero eso no quiere decir que me desentienda del estado de los de nuestra ciudad o del problema que se suscitó con IOMA en el último tiempo. La salud es una sola y no reconoce jurisdicciones".

Sobre esto, la Concejal expresó: "Hay áreas de salud específicamente que son de Nación. Todo lo que equivale a los planes de vacunación y hay programas vigentes en los que creo que no están siendo abandonados ni recortados. Yo comparto con Montenegro sobre que hay prioridades distorsionadas y la Provincia es un claro ejemplo de eso. Las escuelas y los hospitales de Buenos Aires dejan mucho que desear. La única herencia que recibió Kicillof fue su propio gobierno. Espero que después del discurso que se escuche hoy a la noche, haya uno nuevo del Gobernador donde se de un cambio de 180°".

"Nosotros acompañamos el pedido de austeridad. El Consejo Deliberante viene trabajando hace muchos años. Reformó su reglamento en esta línea y vamos a seguir sobre ese camino. En todo lo que podamos aportar para recortar los gastos fiscales y aliviar el bolsillo de los marplatenses, en Intendente cuenta con este bloque, como lo hubiese sido si la Ordenanza Fiscal Impositiva hubiera sido en ese sentido".