Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán este viernes un cese de actividades por siete horas en reclamo por los 140 despidos concretados la semana pasada y ante la amenaza de otros 100 cesanteados en octubre.

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Según explicó Irene Pauloni, en diálogo con El Marplatense, la protesta se enmarca en un ajuste impulsado por el Ministerio de Modernización. “Hubo 140 despidos y están amenazando con 100 despidos más en octubre”, señaló.

La referente remarcó que la mayoría del personal del organismo trabaja bajo modalidad de contratación, pese a contar con una extensa antigüedad. “Hay gente con muchísimos años de antigüedad, algunos con más de 10 años como contratados”, afirmó.

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Además, advirtió que uno de los sectores más golpeados fue el de observadores meteorológicos. “Sacaron 80 observadores”, sostuvo, y explicó que esto repercute directamente en la recolección de datos para el sistema nacional de observación.

Si bien indicó que no se trata de estaciones principales, aseguró que cada una cumple un rol importante en la elaboración de pronósticos y registros. “Todo suma a nuestro sistema y a nuestra base de datos de observaciones”, subrayó.

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En ese sentido, cuestionó que no exista una verdadera modernización del organismo. “No se ve un plan de modernización como debería ser, sino simplemente es recorte, cortar cabezas, achicar abruptamente”, lamentó.

La medida de fuerza está prevista para este viernes, aunque podría quedar suspendida si el Ministerio dicta la conciliación obligatoria. Desde el sindicato ya realizaron la presentación formal.

Uno de los principales impactos del paro será en la actividad aeronáutica. “Uno de los impactos va a ser la parte aeronáutica, obviamente”, concluyó Pauloni.