El proceso de transición incluirá distintas etapas técnicas y administrativas que deberán desarrollarse de manera conjunta entre los organismos provinciales y municipales.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció el inicio del proceso de traspaso del Complejo Punta Mogotes a la administración municipal de Mar del Plata, en el marco de una instancia de diálogo entre ambas jurisdicciones.

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Según se informó oficialmente, el objetivo es avanzar hacia una nueva etapa que permita modernizar el complejo turístico y garantizar una transición ordenada, contemplando la continuidad laboral de trabajadores, concesionarios y empleados del ente administrador.

Dentro de ese esquema, se destacó el Concurso de Ideas realizado junto al Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, iniciativa que servirá como base para el diseño de los futuros pliegos licitatorios. El proyecto apunta a incorporar criterios contemporáneos de urbanismo, accesibilidad y sustentabilidad ambiental en el desarrollo integral del sector.

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Además, se planteó la posibilidad de prorrogar por un año las actuales concesiones mientras se avanza con el proceso administrativo y la elaboración de nuevas licitaciones para los distintos espacios del complejo.

Desde la Provincia señalaron que el propósito es consolidar un esquema de trabajo coordinado que permita dar previsibilidad a la actividad turística, fomentar inversiones y preservar las fuentes laborales vinculadas al funcionamiento de Punta Mogotes.

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El proceso de transición incluirá distintas etapas técnicas y administrativas que deberán desarrollarse de manera conjunta entre los organismos provinciales y municipales encargados de la gestión del emblemático complejo costero marplatense.