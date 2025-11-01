Como motivo de la realización este domingo de la 65ª edición de la tradicional Caravana de la Primavera, la Dirección de Tránsito anunció que implementará cortes de circulación en distintos sectores de la ciudad, que se irán levantando progresivamente conforme avance el evento. Los cortes pueden visualizarse en tiempo real a través de la aplicación Waze.

Ads

Los primeros cortes se realizarán desde las 07:00 en las intersecciones de Independencia y Formosa; Independencia y Quintana; Quintana y Salta; y España y Matheu. La Caravana partirá desde Matheu y Jujuy, continuará por Independencia hacia Juan B. Justo, seguirá por esta avenida hasta De los Trabajadores y finalizará en el Camping El Faro. En este trayecto se interrumpirá el tránsito en las inmediaciones del camping, Juan B. Justo, Patricio Peralta Ramos hasta Luro, y en el ingreso en contramano por Luro hacia Independencia.

Además se prevén interrupciones breves en los siguientes puntos: Belgrano y Buenos Aires; Corrientes y Diagonal Alberdi Norte; Santa Fe y Rivadavia; Santiago del Estero y Diagonal Norte; Córdoba y Rivadavia.

Ads

Puede interesarte

Por otra parte, para el montaje del escenario de cierre, previsto para las 16:30, se restringirá la circulación desde las 14:00 en las esquinas de Diagonal Sur y Córdoba; San Luis y 25 de Mayo; Mitre y 25 de Mayo; Mitre y San Martín; Yrigoyen y San Martín; y Luro y La Rioja.

También se informó que una vez finalizada la actividad, se realizarán cortes en Independencia y 25 de Mayo; Luro y Salta; La Rioja y 25 de Mayo; y Catamarca y Rivadavia.

Ads