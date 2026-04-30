La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó nuevos valores en las cuotas de colegios con aporte estatal, que comenzarán a regir desde mayo: el incremento avalado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5%.

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En provincia se recordó la obligación de consignar de manera clara y visible el porcentaje de aporte estatal en los comprobantes de pago, en línea con lo establecido por la Resolución N°34/17, con el objetivo de garantizar transparencia para los usuarios.

De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, una escuela primaria con el 100% de subvención estatal podrá cobrar hasta $34.030, mientras que con el 40% de aporte el valor máximo asciende a $153.860. En el nivel secundario, los topes serán de $37.520 con subvención total y de hasta $199.920 con el 40%.

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El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, sostuvo que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos” y remarcó que en los últimos años se registraron incrementos que impactan en la actividad, incluidas tasas municipales.

Asimismo, señaló que “con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17.6% desde diciembre 2025”, aunque advirtió que “el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13.5%”, lo que genera un desfinanciamiento.

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“Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”, agregó.

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Desde la entidad indicaron además que mantienen diálogo con autoridades de distintas jurisdicciones para encontrar soluciones que eviten el cierre de cursos, la reducción de servicios o la discontinuidad de proyectos educativos.