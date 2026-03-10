Bajo la consigna de que Mar del Plata “no necesita reinventarse sino valorarse”, las organizaciones Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation convocarán a una conferencia de prensa para dar a conocer lo que consideran “graves irregularidades” en el expediente judicial vinculado al proyecto de una torre de 35 pisos y 127 metros de altura prevista en la manzana de Aristóbulo del Valle y Falucho, en el entorno del chalet La Robla.

El encuentro con la prensa se realizará el miércoles 11 de marzo a las 10 en la zona de Alem y la costa, lugar donde meses atrás numerosos vecinos se acercaron para manifestar su rechazo al emprendimiento inmobiliario. Según adelantaron las entidades, allí presentarán documentación y detalles del proceso judicial que, aseguran, continúa en curso pese al reciente levantamiento de la medida cautelar que había frenado el avance administrativo del proyecto.

La causa tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1, a cargo del juez Marcelo Isaach, y busca frenar lo que los vecinos consideran un avance sobre el patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad. La abogada patrocinante de la presentación judicial, Soledad Arenaza, sostiene que la demanda no sólo se centra en el impacto visual sobre el chalet La Robla, sino también en presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto impulsado por la firma Paisajes Urbanos.

Desde las organizaciones cuestionarán además la implementación de normas especiales para habilitar construcciones de gran escala en sectores sensibles del frente costero. “Se pretenden instalar normas especiales para proyectos que destruyen el perfil costero de Playa Varese y la identidad del barrio Stella Maris”, señalarán durante la conferencia.

En ese marco, Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation también apuntarán contra la idea de “reinventar Mar del Plata” impulsada por algunos desarrolladores inmobiliarios. “Estamos convencidos de que la ciudad no necesita refundarse ni reinventarse, sino valorarse en su identidad, patrimonio urbano y ambiental, respetando las leyes vigentes y el espíritu del Código de Preservación Patrimonial de General Pueyrredon”, remarcarán.

