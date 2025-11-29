Activistas de Voicot y otras organizaciones de la costa atlántica realizarán mañana a las 17:00 una manifestación frente al Aquarium de Mar del Plata para reclamar información oficial sobre el estado de los animales que aún permanecen encerrados en el predio, pese a su cierre definitivo, y exigir que se avance con su liberación.

La convocatoria busca visibilizar la situación de los animales que continúan en el lugar y reclamar que “se lleven adelante los análisis sanitarios y ambientales correspondientes por parte de organismos con competencia específica en fauna marina”.

Desde el movimiento sostienen que, hasta el momento, el único relevamiento conocido fue realizado por el área de Zoonosis municipal y argumentan que dicho organismo no posee incumbencia técnica para efectuar evaluaciones sobre animales acuáticos.

En ese marco, reclaman “controles adecuados, transparentes y con participación de especialistas”, que permitan determinar con precisión las condiciones en las que se encuentran los animales que todavía permanecen en el ex parque marino.

La protesta se inscribe en un reclamo que viene creciendo desde el anuncio del cierre del Aquarium, concretado el 31 de marzo de este año, y busca que los animales puedan regresar a su hábitat natural y garantizar atención individual y soluciones reales para aquellos que requieren cuidados específicos.

La movilización del domingo se propone, además, reforzar un mensaje de fondo sostenido por el movimiento animalista: que la fauna no debe ser utilizada como espectáculo ni como recurso comercial. “No son objetos, ni cosas, ni payasos que entretienen. Son seres sintientes con derecho a vivir libres”, subrayan.