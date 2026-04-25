La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata informó que se encuentran en los últimos días de inscripción para los talleres gratuitos del programa UPAMI, destinados a adultos mayores, con inicio próximo de las cursadas en la ciudad.

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Las propuestas tienen como objetivo promover el aprendizaje continuo, la inclusión digital y la participación activa, y aún cuentan con vacantes disponibles en tres talleres.

Entre las opciones disponibles se encuentran Turismo en Mar del Plata: patrimonio cultural (miércoles 14:30, modalidad semipresencial), Identidad marplatense: registro y elaboración periodística (jueves 15:30, modalidad semipresencial) y Redes sociales, Cuenta DNI y más (viernes 14:30, modalidad presencial), orientado al uso de aplicaciones como Facebook e Instagram, edición de contenidos en Canva y herramientas digitales para la vida cotidiana, como billeteras virtuales.

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Estos espacios abordan temáticas vinculadas a la identidad local, el turismo y el uso de herramientas digitales, combinando instancias teóricas y prácticas.

Desde la Facultad destacaron que los talleres permiten fortalecer vínculos, generar nuevos aprendizajes y fomentar la participación activa en la vida social y cultural.

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Las personas interesadas podrán realizar consultas e inscribirse a través del correo electrónico [email protected].