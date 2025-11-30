La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó que durante esta semana los quirófanos móviles recorrerán distintos barrios de Mar del Plata para realizar castraciones de perros y gatos. Previamente, se brindarán charlas sobre tenencia responsable.

Ads

Del lunes 1 al viernes 5, una unidad funcionará en la sociedad de fomento Santa Mónica (Misiones 3944). Los vecinos deberán presentarse antes de las 08:00. En la misma fecha, otro dispositivo estará en la sede Bomberos de San Patricio (Calle 461 entre 20 y 22), también desde las 08:00 y con DNI en mano.

Las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) se realizarán de lunes a viernes, con ingreso antes de las 10:00.

Ads

Puede interesarte

El sábado 6, los quirófanos estarán en la Escuela N°8 de El Coyunco y en la sociedad de fomento Faro Norte (Sánchez de Bustamante 3460). En ambos casos, los vecinos deberán concurrir antes de las 08:00 con DNI.

Las castraciones se realizarán por orden de llegada y sin turno previo, con un máximo de 15 animales por sede y admitiendo solo un animal por persona, para garantizar la accesibilidad del servicio.

Ads

Por otro lado, se llevarán a cabo dos jornadas de vacunación antirrábica: el jueves 4 a las 09:00 en el CDI Barrio Pueyrredon (Calabria 7877) y el viernes 5 en el mismo horario en la sociedad de fomento Santa Mónica (Misiones 3944).

Puede interesarte

Los requisitos para las castraciones pueden consultarse en el sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.