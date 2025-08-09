Con motivo de la realización del CAFEST Vol. II, este domingo la Municipalidad realizará cortes de tránsito de 07:00 a 20:00 en la zona de Villa Victoria (Matheu 1851) y Villa Mitre (Lamadrid 3870). Así, el paso de los vehículos estará interrumpido por Matheu, entre Lamadrid y Arenales, y por Lamadrid, entre Quintana y Formosa.

Organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, el festival celebrará de 10:00 a 20:00 la cultura cafetera local tras la suspensión del pasado fin de semana por alerta meteorológico.

El evento, de entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a disfrutar de degustaciones, charlas, música en vivo, actividades para niños y un paseo de emprendedores locales. CAFEST busca destacar la riqueza del café marplatense y promover el consumo consciente en un ambiente familiar.

En Villa Victoria, los asistentes podrán participar de la clase El arte del buen vivir, una práctica de yoga para reconectar con la respiración, seguida de una sesión de yoga infantil a cargo de Semillita. En Villa Mitre, se ofrecerá una propuesta lúdica de meditación y yoga para niños, pensada para los más pequeños.

Además, habrá charlas con expertos de marcas como Kiva, Batuta y Eurocafé, quienes abordarán temas como café de especialidad, producción local y consumo responsable. Estas actividades se realizarán en el microcine de Villa Victoria y el museo de Villa Mitre, con cupo limitado, garantizando una experiencia enriquecedora para todas las edades.

