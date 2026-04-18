La Municipalidad dispuso cortes de tránsito y un operativo especial este domingo, en el marco del Maratón Mar del Plata NB Race Series, que se desarrollará desde las 07:00 hasta aproximadamente las 13:00, con largada en la zona costera y recorridos por distintos puntos de la ciudad.

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Las restricciones comenzarán a las 05:00 y estarán a cargo de un operativo conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que contará con 72 efectivos y agentes de tránsito distribuidos en distintos sectores del circuito. Las medidas se mantendrán hasta la finalización del evento y el retiro de la infraestructura.

En la zona sur, se restringirá el ingreso vehicular en avenida Patricio Peralta Ramos y Juan B. Justo, Almafuerte y Alem, y Matheu y Aristóbulo del Valle, mientras que calles como Formosa, Quintana y Primera Junta funcionarán únicamente como vías de salida.

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En el sector de Playa Grande y el centro, habrá cortes en Alem y Gascón, Brown y Lavalle, y en avenida Colón en sus cruces con Paunero, Olavarría, Sarmiento y Lamadrid. Como alternativas de egreso, se habilitarán Las Heras, Arenales, Moreno y Rivadavia en conexión con la costa.

En el microcentro y La Perla, se prohibirá el ingreso en avenida Luro y Patricio Peralta Ramos, así como en Entre Ríos y Luro, y en Santa Fe con 9 de Julio y 3 de Febrero.

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En la zona norte, se prevén desvíos en Balcarce e Independencia, además de restricciones en Libertad y Salta. El retome de los corredores de 21 kilómetros estará ubicado en avenida Constitución y el Acceso Norte, donde el tránsito circulará con vallado preventivo.

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Desde el Municipio recomendaron evitar las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal dispuesto en los 62 puntos de control.

En cuanto al transporte público, las líneas 521, 522 y 523 modificarán sus recorridos por Entre Ríos, Gascón, Santa Fe, Diagonal Alberdi, Tucumán, Alvarado y Lamadrid; las líneas 542 y 562 circularán por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi; las líneas 551, 552, 553 y 573 lo harán desde Belgrano y Santa Fe hacia Diagonal Alberdi; la línea 555 modificará su trayecto por Independencia, 9 de Julio, Catamarca, 3 de Febrero, Jujuy, Brandsen, 20 de Septiembre, Strobel, José Mármol y avenida Constitución,

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Mientras tanto la línea 581 circulará por 12 de Octubre, Acha, Juan B. Justo, Alem, Formosa, Sarmiento, Gascón, Santa Fe, Diagonal Alberdi, 25 de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 3 de Febrero, Jujuy, Brandsen, 20 de Septiembre, Strobel, José Mármol y avenida Constitución, con recorrido inverso por Colón, Paunero, Alberti, Aristóbulo del Valle, Roca, Bernardo de Irigoyen, Almafuerte, Alem, Juan B. Justo y la costa.