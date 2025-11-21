La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada realizará el curso presencial y gratuito LinkedIn para fortalecer tu trayectoria profesional el próximo jueves 27 a las 17:30 en el Espacio Comunidad y Energía EDEA (Mendoza 2800). Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 26 en www.bit.ly/CapacitacionLinkedIn.

Ads

La propuesta está destinada a jóvenes que buscan mejorar y potenciar su presencia en la plataforma, brindando herramientas digitales y rutinas innovadoras para optimizar perfiles profesionales, aumentar la empleabilidad y prepararse para los desafíos del mundo laboral.

El taller se enfocará en la construcción de un perfil sólido y estratégico en LinkedIn, incorporando inteligencia artificial y rutinas digitales que acompañen y fortalezcan la inserción laboral. Los participantes trabajarán en aspectos clave como portada, foto, idioma, link personalizado, titular, biografía, destacados, experiencia, conocimientos, certificaciones, educación, proyectos, publicaciones, cursos y recomendaciones.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, se abordará el desarrollo de una identidad digital sólida que permita posicionarse como referentes tanto en el mercado local como internacional. También se promoverá el uso estratégico de inteligencia artificial y rutinas creativas para generar contenido de valor, incrementar la visibilidad y acercarse de manera más efectiva a nuevas oportunidades laborales.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, expresó que “desde la Secretaría impulsamos instancias de formación que acerquen a los jóvenes herramientas reales para fortalecer su trayectoria profesional. LinkedIn hoy juega un papel clave para conectar con oportunidades y contar quiénes somos profesionalmente, por eso es fundamental acercar estas capacitaciones y acompañarlos a potenciar sus perfiles y su proyección en el mundo laboral”.

Ads