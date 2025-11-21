Anuncian capacitación gratuita sobre LinkedIn para jóvenes profesionales
Se realizará el próximo jueves 27 y la inscripción estará abierta hasta el miércoles 26. Se abordará el desarrollo de una identidad digital sólida que permita posicionarse como referentes en el mercado local e internacional.
La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada realizará el curso presencial y gratuito LinkedIn para fortalecer tu trayectoria profesional el próximo jueves 27 a las 17:30 en el Espacio Comunidad y Energía EDEA (Mendoza 2800). Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 26 en www.bit.ly/CapacitacionLinkedIn.
La propuesta está destinada a jóvenes que buscan mejorar y potenciar su presencia en la plataforma, brindando herramientas digitales y rutinas innovadoras para optimizar perfiles profesionales, aumentar la empleabilidad y prepararse para los desafíos del mundo laboral.
El taller se enfocará en la construcción de un perfil sólido y estratégico en LinkedIn, incorporando inteligencia artificial y rutinas digitales que acompañen y fortalezcan la inserción laboral. Los participantes trabajarán en aspectos clave como portada, foto, idioma, link personalizado, titular, biografía, destacados, experiencia, conocimientos, certificaciones, educación, proyectos, publicaciones, cursos y recomendaciones.
Asimismo, se abordará el desarrollo de una identidad digital sólida que permita posicionarse como referentes tanto en el mercado local como internacional. También se promoverá el uso estratégico de inteligencia artificial y rutinas creativas para generar contenido de valor, incrementar la visibilidad y acercarse de manera más efectiva a nuevas oportunidades laborales.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, expresó que “desde la Secretaría impulsamos instancias de formación que acerquen a los jóvenes herramientas reales para fortalecer su trayectoria profesional. LinkedIn hoy juega un papel clave para conectar con oportunidades y contar quiénes somos profesionalmente, por eso es fundamental acercar estas capacitaciones y acompañarlos a potenciar sus perfiles y su proyección en el mundo laboral”.
