El 2025 tuvo de todo en materia política, social, económica, salud y educación. Sin embargo, los marplatenses enfocaron su atención en dos temas particulares, la seguridad y el desarrollo del comercio en la ciudad. Estas fueron las notas más leídas:

En Mar del Plata, interceptaron a un micro que iba a transportar a 56 pasajeros sin seguro ni habilitación

Durante un control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), fue desafectado un micro que debía trasladar a 56 pasajeros desde Mar del Plata por no contar con documentación ni condiciones mínimas de seguridad.

El vehículo no tenía habilitación nacional ni provincial, carecía de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y de seguro vigente. Además, presentaba múltiples fallas, como una luz delantera rota, un neumático en mal estado, piso deteriorado y limitadores sin funcionamiento.

Ante estas irregularidades, los agentes actuaron de inmediato, retiraron el servicio y labraron el acta correspondiente. En el marco de la temporada de verano, la CNRT reforzó los controles en 144 puntos del país para garantizar la seguridad vial, con verificaciones técnicas, alcoholemia y exámenes psicofísicos a conductores.

Crece la preocupación por las usurpaciones de inmuebles en Mar del Plata

La concejal de la UCR, Marianela Romero, presentó un proyecto para convocar a una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante con el objetivo de analizar la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en General Pueyrredon.

La edil advirtió que se trata de un fenómeno en crecimiento, con impactos jurídicos, sociales, ambientales y de seguridad, que afecta el derecho de propiedad y expone a los vecinos a situaciones de conflicto, violencia y angustia. Además, señaló que existen diversas modalidades de usurpación, desde ocupaciones violentas hasta estafas mediante documentación falsa, muchas veces favorecidas por la falta de controles adecuados.

Por último, Romero sostuvo que estas situaciones también perjudican el ordenamiento territorial y el entorno urbano, generando urbanización no planificada, degradación ambiental y mayor inseguridad. En ese marco, consideró que una jornada de trabajo en el Concejo es una herramienta clave para debatir diagnósticos y avanzar en soluciones sostenibles.

Clausuraron el Gran Hotel Mar del Plata por deficiencias de higiene y seguridad

El Departamento Operativo de Inspección General clausuró el Gran Hotel Mar del Plata, ubicado en el centro de la ciudad, por incumplir ordenanzas municipales vinculadas a higiene y seguridad.

La medida se tomó tras detectar graves irregularidades, entre ellas la falta de medidas de seguridad adecuadas, deficientes condiciones de higiene y un marcado deterioro general de las instalaciones.

Según indicaron desde el área de Inspección General, estas falencias representan un riesgo para la seguridad y el bienestar de los huéspedes, por lo que se ordenó la suspensión de actividades hasta que el establecimiento regularice su situación.

Comerciante desesperado: "Una crisis que jamás había atravesado en mi vida"

La crisis económica también impacta con fuerza en el comercio local. En ese contexto, un empresario que maneja una cadena de mercados envió un comunicado a sus proveedores donde expuso la delicada situación financiera que atraviesa, producto de la confluencia de varios factores.

Según explicó, a la coyuntura nacional se sumaron una inspección impositiva de gran magnitud, juicios laborales, presión sindical y un costo estructural cada vez más difícil de sostener. Además, la quita de financiamiento bancario derivó en embargos de cuentas y rechazo de cheques, agravando el panorama.

Pese a la complejidad del escenario, el comerciante aseguró que la continuidad del negocio no está en riesgo, aunque pidió entre 60 y 90 días de alivio financiero para ordenar las cuentas. En el cierre, solicitó comprensión a proveedores y clientes, al considerar que se trata de un reordenamiento necesario tras años de crecimiento sostenido.

Mar del Plata: golpe a la compra y venta ilegal de monedas extranjeras

Bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata realizó tres allanamientos en locales del centro de Mar del Plata, en el marco de una investigación por operaciones cambiarias ilegales.

La causa se inició a partir de tareas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detectó “cuevas” que operaban sin habilitación. Con las pruebas reunidas, el expediente fue remitido al Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del Santiago Inchausti, que autorizó los procedimientos.

Como resultado, se secuestraron más de 45.000 dólares, 15.000 euros, 3.000 reales y 36 millones de pesos, además de computadoras, celulares, DVR, máquinas contadoras de dinero y documentación relevante para la causa.