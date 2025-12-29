En declaraciones publicadas por el diario británico The Telegraph, el presidente Javier Milei aseguró que la Argentina no abandonará el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sostuvo que se trata de una exigencia “innegociable” frente al Reino Unido.

Durante la entrevista, el mandatario confirmó que evalúa viajar a ese país entre abril y mayo de 2026 y no descartó la posibilidad de mantener un encuentro con el primer ministro Keir Starmer. “Sí, ¿por qué no?”, respondió Milei al ser consultado sobre una eventual reunión bilateral.

El Presidente planteó que su objetivo es avanzar “de manera madura” en el vínculo entre ambas naciones, aunque dejó en claro que ese acercamiento no implica resignar la histórica posición argentina respecto de la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

En ese sentido, Milei sostuvo que la Argentina está dispuesta a profundizar el diálogo diplomático y a fortalecer los lazos institucionales con el Reino Unido, incluso con la posibilidad de ofrecer una visita de Estado a la Casa Rosada, siempre en el marco del respeto mutuo entre países.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte exposición internacional del Gobierno argentino, tras la reciente sanción del Presupuesto 2026 y mientras el oficialismo busca consolidar su agenda política y económica de cara al próximo año.

El pronunciamiento del jefe de Estado vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate internacional y marca uno de los ejes de la política exterior que Milei proyecta para 2026, combinando firmeza en los reclamos históricos con una estrategia de diálogo directo con las principales potencias.