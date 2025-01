Tras algunos meses de paz, el Sanatorio Belgrano vuelve a tener conflicto con sus trabajadores ante el atraso en el pago de los sueldos. Según el sector, la justificación radica en la falta de cobro a las obras sociales, sin embargo el personal afirma que “los establecimientos están colapsados” de demanda.

En ese sentido, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina sentenciaron que de no conseguir soluciones, tomarán medidas en las próximas horas, entre ellas, la posibilidad de un paro.

Sobre esto, Analia Moreda, secretaria general de ATSA dialogó con El Marplatense y dijo: “La situación es lamentable. Estamos reclamando el sueldo del mes de diciembre, que todavía no fue abonado y la excusa es que las obras sociales no pagaron. Pero yo siempre remarco lo siguiente, el salario de los trabajadores no es un gasto imprevisto”.

“Ellos informan a través de un cartel, pero hoy en día, si nos fijamos en todos los centros de atención, públicos y privados, está colapsada la atención. Faltan camas en todo el sistema sanitario a nivel Mar de Plata y en toda la costa. Y atención hay, prestación hay, o sea, no vemos una baja. Si la situación fuese que se recaudó menos dinero sería entendible, pero no es así. Los compañeros trabajan a destajo, tanto en la belgrano como en otros establecimientos, a cama caliente, como decimos nosotros”.

A raíz de esto, la Secretaria afirmó que realizarán medidas de fuerza: “Primeramente una infracción por falta de pago hacia la empresa. Y en las próximas horas se tomarán los pasos a seguir que sean necesarios. Estamos en estado de asamblea permanente, ahora a las 11 hay una nueva con los compañeros”.

Y a modo de conclusión afirmó que “en caso de que no haya ninguna respuesta positiva, se analizará el transcurso del fin de semana como proceder, quizás con un paro. Lo vamos a evaluar”.