Ante un contexto de crisis económica a nivel nacional, en las últimas horas se dio a conocer una situación en el sector de la salud local: centros de atención primaria del partido de Mar Chiquita detectaron numerosos pacientes marplatenses en sus salas, pertenecientes al norte de la ciudad.

Desde el área local afirmaron que esta situación se genera ante la falta de guardias en el área y que ante esto las personas son derivadas tanto a CAPS del barrio Ameghino, Puerto y hasta en Santa Clara y Vivoratá.

"En relación a la gente de zona norte que se atiende en el partido de Mar Chiquita, el conflicto se centraliza en el CAPS que posee guardia 24 horas. Lo que nos refirieron desde la Secretaría de Salud de allí, fue que el 40% de las atenciones de la guardia tiene que ver con la atención de personas de Mar del Plata. No solo eso sino que como yo acompaño a la CICOP de la misa ciudad, la semana pasada al reunirme me indicaron que no solamente ese centro de salud sino que también el de Vivoratá, del corredor de Ruta 2 reciben marplatenses", indicó Micaela Dambra, secretaria general de Cicop en diálogo con El Marplatense.

"Esto tiene que ver con una deficiencia del sistema de salud Municipal en toda la zona norte ya que hace muchos años no hay atención de demanda espontánea ni guardias, las cuales hace muchos años funcionaban en Alto Camet los fin de semanas", dijo.

Puede interesarte

"Hace ya varios años que los trabajadores de la salud del CAPS Alto Camet, las instituciones y todos los vecinos, reclaman que se abran las guardias en algunos de los centros de salud de la zona. En ese sentido se logró que se iniciara y terminara la obra de la ampliación del Centro de Salud con una extensión y preparación para que pueda funcionar una guardia 24 horas. Hace un año está finalizada y hasta hoy se reclama que abra, lo cual no se da porque desde el Municipio no deciden invertir en la cobertura", mencionó.

Y adhirió que "esa falencia de no tener guardias en zona norte, lleva a que los vecinos sean derivados o a Ameghino o al puerto, o directamente a los hospitales. Por eso hay mucha afluencia de gente que se atiende en otros partidos como en Mar Chiquita".

"Es lamentable porque la resolución sería fácil, hay médicos y enfermeros que quisieran trabajar allí pero falta la decisión económica de solventar ese recurso humano para abrir esa guardia", aclaró.

Asimismo, la referente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) mencionó que la situación concreta de lo que sucede hoy en el Centro de Salud Alto Camet tiene que ver con que "hace ya dos semanas que las autoridades sanitarias de Mar del Plata desvincularon desde este 2 de octubre al Coordinador. Él es una persona que posee todo el apoyo de todo el personal de salud, el cual ya trabaja en el sector desde hace 10 años, en red con todas las instituciones barriales ya sea formal o informal, ya sea escuelas, sociedades de fomento, movimientos, comités".

"Esto lo cuento porque hablamos de una sala que viene reclamando para que se mejore el acceso a la salud de los vecinos pero que obtiene la respuesta de las autoridades de modificar el equipo. Todos los avances que existen en ese Centro, fueron por el esfuerzo, el empeño y el compromiso del equipo. Allí se hacen vaquitas entre los mismos trabajadores para poder comprar insumos, los cuales la Municipalidad no provee y son necesarios para trabajar. Se trata de un grupo que se esfuerza por buscarle la vuelta", sumó.

Puede interesarte

"Por eso, más allá de las falencias que tiene el espacio, la gente ve esos esfuerzos en el diario para brindar una mejor atención, pese a que se ve muchísimo más demandada desde la pandemia porque las obras sociales y las prepagas incrementaron mucho sus copagos y sus cuotas. Desde las autoridades no solo no financian las mejoras como la guardia sino que además hay un descuido y un maltrato hacia el personal de salud", concluyó Dambra.