Vecinos de Miramar y Mar del Plata realizarán hoy a las 15:00 una jornada de limpieza y corte de pasto en la Estación de Trenes de Miramar (Avenida 40 y 13), con el objetivo de mejorar el estado del predio.

La iniciativa surgió a partir de la preocupación de vecinos por el estado de abandono que presenta actualmente la estación ferroviaria.

Durante la jornada se llevarán adelante tareas de limpieza general y corte de pasto en el predio, con la participación de voluntarios de ambas ciudades que buscan contribuir al mantenimiento del espacio.

Los organizadores convocaron a quienes deseen sumarse a acercarse directamente al lugar en el horario previsto para colaborar con las tareas comunitarias.

Se recuerda que semanas atrás vecinos de Mar del Plata, Batán, Estación Chapadmalal, Otamendi y Miramar realizaron una mateada en la estación con el objetivo de visibilizar el reclamo por la vuelta del servicio ferroviario regional y la modernización del transporte público en la zona.

