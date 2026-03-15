El término doomscrolling se utiliza para describir el hábito de pasar largos períodos navegando en redes sociales o sitios de noticias mientras se consumen de manera continua contenidos negativos o alarmantes. Esta práctica se volvió más frecuente en los últimos años, especialmente durante momentos de crisis o situaciones de gran impacto informativo.

Ads

La conducta suele comenzar como una simple revisión de información, pero puede transformarse en una búsqueda constante de noticias preocupantes. En muchos casos, las personas continúan desplazándose por las publicaciones aunque estas les generen estrés, tristeza o preocupación.

Especialistas en salud mental advierten que esta exposición prolongada a información negativa puede afectar el bienestar psicológico. Estudios indican que el doomscrolling está asociado con mayores niveles de ansiedad, estrés y fatiga mental, además de impactar en el estado de ánimo y la capacidad de concentración.

Ads

Puede interesarte

Los expertos explican que el fenómeno también está relacionado con un rasgo natural del cerebro humano conocido como “sesgo de negatividad”, que hace que las personas presten más atención a noticias alarmantes o amenazantes. En el contexto digital actual, ese mecanismo puede llevar a pasar más tiempo consumiendo contenidos que generan preocupación.

Además, las plataformas digitales suelen favorecer este comportamiento a través de sistemas de desplazamiento infinito y algoritmos que priorizan publicaciones con alto impacto emocional, lo que incentiva a los usuarios a seguir mirando más contenido.

Ads

Los especialistas recomiendan limitar el tiempo de exposición a las redes sociales, establecer momentos específicos para informarse y priorizar contenidos equilibrados para reducir los efectos negativos de esta práctica en la salud mental.