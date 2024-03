La oficina de Anses ubicada en avenida Independencia entre Avellaneda y San Lorenzo comenzó la jornada con la persiana baja ante la medida de asamblea permanente convocada por los trabajadores por los "despidos del personal".

Esta acción gremial se lleva a cabo simultáneamente en diversos puntos del país con las mismas consignas.

Víctor Picciuolo, delegado gremial de SECASFPI sindicato de los trabajadores de Anses, manifestó en diálogo con El Marplatense que “el 80% de los trabajadores de esta oficina fue despedido, sin justa causa, sin notificación alguna, violando todas las leyes de los trabajadores del Estado”.

Esta mañana “cuando llegamos a nuestros puestos de atención al público quisimos fichar con nuestra huella biométrica y no se pudo hacer. Quisimos ingresar al sistema informático donde trabajamos diariamente, pero tampoco se pudo y ahí ya nos dimos cuenta que nos habían despedido”, relató.

Sin embargo, la noticia fue oficial “en el transcurso de la mañana cuando llegaron las cartas de despido como en otras oficinas de Anses”, señaló.

Por otro lado, resaltó la importancia del dispositivo, ya que “está en un lugar clave de la ciudad, zona oeste donde hay más de 70 mil habitantes de Mar del Plata, más de 10 barrios de los más vulnerables, donde por día atendemos a 350 personas que se acercaban con y sin turno”.

A su vez, “trabajábamos conmunadamente con el Hospital Regional para las personas que se encuentran en situación de internación o de salud, de manera eficiente, activa y empática. Lo mismo con los otros barrios como Parque Palermo, Don Emilio, Autódromo, Belgrano, José Hernández, Las Américas, Regional, Las Lilas entre otros”, contó.

En detalle, explicó que “hubo despido de 13 trabajadores en el área de Jubilaciones y Pensiones de esta oficina, no quedó nadie para ayudar a nadie. Lamentablemente echaron a todo ese sector y en la parte de atención a la ciudadanía como el AUH, quedaron solamente dos personas para el área cuando atendemos a 300 personas por día promedio, donde cada trabajador atendía entre 20 y 30 personas”.

Ante esta situación, “estamos en un estado de asamblea permanente que nos permite estar movilizados en lo gremial, en todas las oficinas está sucediendo lo mismo. Cada asamblea va determinando el estado de la situación”, señaló.

“La angustia es muy grande para nosotros los trabajadores, ya que esto es totalmente ilegítimo, hay trabajadores de planta permanente, de plazo fijo que son contratos que iniciaron con la apertura de nuevas oficinas, con más de 10 años antigüedad, que han rendido los concursos donde se pasó un proceso de exámenes”, agregó.

En números, los despidos son “1300 en todo el país, 25 en la ciudad de Mar del Plata y en esta oficina puntual son 13”, declaró.

Adicionalmente, denunció que “desde el organismo de Anses no hay ningún director que se haya puesto al frente para justificar los despidos, no dan la cara. En Mar del Plata no hay jefatura regional, donde debe haber un representante del cargo político no han puesto a nadie. Del nuevo director ejecutivo de Anses, la primera comunicación que tiene con los trabajadores es una carta documento despidiéndolos”.

“La verdad que es una vergüenza que el primer contacto de un director ejecutivo del organismo más importante del Estado Nacional, sea una carta de despido. En Anses no sobra nadie, los trabajadores no somos la variable de ajuste de este gobierno, exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores”, agregó.

Por último, remarcó “la solidaridad que tienen todos los vecinos que se acercan con turno o aquellos que ven la situación, que comprenden a los trabajadores, firman una planilla para que no se cierre la oficina y se reincorpore a los trabajadores”.