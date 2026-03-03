El aumento corresponde a un ajuste del 2,88% en los haberes, basado en el Índice de Precios al Consumidor.

El aumento corresponde a un ajuste del 2,88% en los haberes, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, tal como establece la normativa vigente.

Con la actualización, la jubilación mínima pasa a $369.600,88. A ese monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene desde hace más de dos años para reforzar los ingresos previsionales más bajos, lo que eleva el total a $439.600,88 para quienes perciben el haber mínimo.

El refuerzo no se liquida de manera completa a quienes superan ese umbral. Aquellos jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo recibirán un pago proporcional hasta alcanzar el tope de $439.600,88, pero sin percibir el bono completo.

Además de la jubilación mínima, otras prestaciones también reciben el ajuste y el bono según corresponda. La pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM - $295.680,70 de haber + bono = $365.680,70); pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez ($258.720,62 de haber + bono = $328.720,62); la pensión para madres de 7 hijos ($439.600,88).

En tanto, las asignaciones familiares también se ajustaron por movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $132.814; La AUH por hijo con discapacidad: $432.461; la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) será de $66.414 para el primer rango de ingresos.

Además, se difundió el cronograma de pagos para marzo de 2026. El calendario, ordenado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), prioriza primero a quienes cobran la jubilación mínima o prestaciones más bajas, y luego al resto de los beneficiarios de ANSES.

Según la terminación del DNI, los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo comenzarán a cobrar a partir del 9 de marzo, mientras que quienes superan ese umbral lo harán entre el 20 y el 30 de marzo, según el cronograma oficial.