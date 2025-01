Javier Milei sorprendió con su extravagante estilo durante el primer año de gobierno, pero logró mucho más de lo que extraños y propios esperaban.

Sin embargo, en el Gobierno admiten que están a mitad de camino y que el primer semestre del año será fundamental para el futuro de La Libertad Avanza. El decreto 2/2025 llamó la atención por su definición: declarar a este año como el de la “reconstrucción de la Nación Argentina”. Tan grandilocuente como la definición de 2024, que para la oficina del presidente fue el año “de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

Está claro que el futuro de los argentinos jamás se pudo definir por un decreto, pero la propuesta de Milei para este año encierra un punto clave para el futuro, porque promete fomentar el “crecimiento económico” y lograr reformas para mejorar la gestión.

Las reformas aplicadas por el Presidente durante el año que termina significaron un fuerte ajuste para la mayoría de los argentinos y dejaron lejos del crecimiento a millones de personas. Por eso, ahora el desafío es lograr que convivan esas dos definiciones, en un año durante el cual el Gobierno se jugará una buena parte de su futuro. Milei necesita reforzar y mucho la presencia de legisladores propios en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La figura del superministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzennegger, será la llave de esos objetivos, pero también es el que maneja la motosierra de Milei, lo que genera dudas sobre el resultado final de ese plan.

Sin embargo, el Presidente ha sido mucho más pragmático de lo que se pensaba, inclusive a la hora de buscar acuerdos con la “casta”. En el Congreso, con los gobernadores o con la CGT. Y el superasesor Santiago Caputo fue fundamental como negociador de la Casa Rosada.

Milei, montado en las encuestas que mantienen alta su imagen, está seguro de hacer una muy buena elección legislativa para sumar todo lo que pueda. Solo pone en juego ocho de las 39 bancas en Diputados y nada en el Senado, donde tiene seis lugares ya asegurados. De todas formas, estará muy lejos del quorum propio y seguirá necesitando de sus aliados para sacar las leyes que necesite el Poder Ejecutivo. Es cuando sigue siendo importante la alianza con el PRO.

La relación de Milei no es buena con Mauricio Macri. El expresidente le aseguró los votos necesarios en el Congreso, no solo para las leyes del oficialismo sino para sostener los vetos presidenciales. Pero Macri no quiere someterse mansamente a las órdenes de Milei y quiere buscar una alianza en las mejores condiciones posibles para los comicios.

La suba de LLA es directamente proporcional a la baja del PRO es las encuestas y eso lo quiere hacer valer Milei. Pero, separados, no están en condiciones de dar pelea al kirchnerismo/peronismo en Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, donde la imagen de Cristina Kirchner se sostiene. El problema es que no pueden aislar a la provincia de la ciudad de Buenos Aires, donde Milei y su hermana Karina quieren ir por todo. Esto es, ganar las legislativas y en el 2027 quedarse con la Jefatura de Gobierno.

Por esa razón, Jorge Macri decidió adelantar las elecciones todo lo que pueda. Ya tuvo una muestra del daño que pueden ocasionar los libertarios en la legislatura porteña, donde votaron en contra de leyes fundamentales para el PRO.

Mientras tanto, la necesidad de suspender las PASO a nivel nacional y en CABA obliga a libertarios y macristas a buscar consenso para tener los votos en ambos lugares, un acuerdo que se tiene que extender a la oposición dialoguista. Por eso el acercamiento a radicales y peronistas. Todos los planes de Milei necesitan tener un clima de paz social y una buena relación con las provincias.

En el caso de la CGT, controlada ahora por los sindicalistas dialoguistas, es una tarea que debe renovarse periódicamente. Ahora, los gremios están metidos en el inicio de las negociaciones paritarias y miran a los que son referentes a la hora de pactar salarios porque el Gobierno busca una pauta mensual del 1%.

Los camioneros marcaron un camino al acordar por arriba de lo que piensa el ministro de Economía, Luis Caputo, pero por debajo de lo que había planteado el gremio que comanda Hugo Moyano. Será del 5,5 % para el trimestre diciembre-febrero (2,2-1,8-1,5) más un bono de 600 mil pesos a pagar en cuatro cuotas.

La situación es más compleja en la relación con los gobernadores, a los que recurren el triángulo de Hierro (Milei, Karina y Santiago Caputo) cada vez que necesitan apoyo parlamentario.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o fondos discrecionales, como se los conoce, están en el nivel más bajo desde 2017. Perdieron un 72 % y eso preocupa y molesta a gobernadores opositores y aliados. Entre los pocos beneficiados figuran aliados como Catamarca, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Cruz.

Frente al año electoral, las provincias apelan a una vieja estrategia de la política argentina: separar sus elecciones locales de las nacionales. El espíritu de supervivencia está a la orden del día, sobre todo si Milei logra mejorar la situación económica y social de millones argentinos, que aún aguardan las promesas de la Casa Rosada.