La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la venta, distribución, publicidad y uso de distintos productos de limpieza e higiene personal que eran comercializados en el país sin autorización sanitaria. La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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Según informó el organismo, los artículos detectados no contaban con registros ante la ANMAT y tampoco incluían información sobre establecimientos elaboradores, importadores o fraccionadores, lo que impide verificar su origen, composición y condiciones de seguridad.

La investigación comenzó a partir de consultas sobre la legitimidad de productos de origen extranjero promocionados en plataformas de venta online. Tras tareas de fiscalización y monitoreo, las autoridades comprobaron que varios de ellos eran ofrecidos con etiquetas en inglés y sin la identificación obligatoria exigida por la normativa vigente.

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Entre los productos alcanzados por la prohibición aparecen desinfectantes y limpiadores para máquinas de afeitar, además de artículos destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas. La disposición rige para todo el territorio nacional y también alcanza a las publicaciones realizadas en sitios de comercio electrónico.

Se prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos rotulados:

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JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES.

BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY.

Wahl Blade Ice.

Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1.

GLASS COOK TOP. CLEANER & POLISH. WEIMAN.

COOK TOP. CREAM. WEIMAN.

COOK TOP CLEANING KIT. WEIMAN.

Desde el organismo remarcaron que la medida busca proteger a los consumidores frente a productos que no pueden garantizar condiciones adecuadas de fabricación, eficacia y trazabilidad sanitaria.

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