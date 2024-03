Ángel Mahler nació en 1960 en la ciudad de Buenos Aires. Estudió piano y composición con Evi Swillinger, Eda María Sangrigoli y Manuel Juárez.

Pronto comienza a dirigir y componer. Hoy, entre las Orquestas Sinfónicas Argentinas, dirige las de Salta; Olavarria; San Martín; de la Policía Federal; la Orquesta de Cámara de Lanús y la Orquesta Filarmónica de Rio Negro.

Como compositor de musicales, trabajó junto al autor de teatro Pepe Cibrián desde 1983 hasta 2016. Escribieron Drácula, el Musical, exitosa obra basada en la novela de Bram Stoker.

Este musical fue presenciado por más de tres millones de personas solamente en la Argentina. También se presentó en España, Brasil y Chile.

Fue Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, nombrado Huésped de Honor de la Ciudad de Ushuaia y Personaje Destacado de la Cultura.

Con el premio Estrella de Mar como Mejor Show Tributo, Ángel Mahler retornó a Mar del Plata con Queen y sus mejores canciones. Pasó por La 100, charló de todo y se atrevió para dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / No parar de ir atrás de mis convicciones y metas.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / A los 6 años. Yo le decía a mi mamá que quería ser director de orquesta y hoy estoy dirigiendo frente a una orquesta sinfónica.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Si logro emocionar a través de la música, ése es un gran premio porque sé que el público se sensibiliza, siente y ve la vida de otra manera después de un hecho artístico

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. Ni aún en mi paso por la política -fui Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 y 2017-. Mi vocación es la música.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Si la pelota "No se Mancha", la música "No se Corrompe". No haría un hit para ganar dinero. El dinero que he ganado en mi vida es consecuencia de haber hecho lo que siempre me gustó.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Vivo Conectado y agradezco el don de poder emocionar a través de mi “trabajo”.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Músico!! Como en ésta!!

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.