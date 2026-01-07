Con un panel renovado y una fuerte impronta periodística, el conductor anunció una por una a las angelitas que debatirán, informarán y opinarán cada noche sobre los temas más calientes del mundo del espectáculo. La propuesta apunta a combinar experiencia, actualidad y miradas diversas, manteniendo el estilo que convirtió al programa en una referencia del género.

El nuevo equipo estará integrado por Denise Dumas, Karina Iavícoli, Pilar Smith, Laura Ubfal, Romina Scalora, Caro Molinari, Marisa Brel, Matilda Blanco, Juli Argenta, La Barby, Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa. En el equipo de notas continuará Cande Mazzone.

Con esta presentación, LAM refuerza su apuesta a un panel sólido y diverso, reafirmando su vigencia y liderazgo rumbo a una nueva temporada. El programa es una producción de Mandarina Contenidos para América TV.

