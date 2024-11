Andrés Yllana, el entrenador que llevó a Aldosivi al campeonato y el ascenso a Primera, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde emocionado y orgulloso del logro del equipo, destacó el esfuerzo colectivo y el compromiso que sus jugadores demostraron durante toda la temporada.

¿Cómo es la función del entrenador argentino? No te lleva a disfrutar mucho e incluso con ese inconformismo que tiene el entrenador todo el tiempo, deportivamente hablando, que te lleva a buscar nuevos desafíos inmediatamente.

- Sí, sí. Intento aprender, mi familia siempre me insiste, pero la competitividad que tiene uno interna que a veces no está bien tampoco, porque hay un momento que uno tiene que tiene que parar y disfrutar del trabajo hecho. Este fue un año largo, duro, un torneo que es muy muy largo y exigente. Ahora por ahí es momento de parar un poquito y tomarse un tiempo.

¿Cómo es el proceso de conformación de un plantel? Hoy podemos hablar que en Aldosivi se formó un grupo realmente muy bueno, muy competitivo pero al principio era todo un desafío.

-Primero buscar los jugadores. Yo lo que siempre pido y lo que estábamos de acuerdo era buscar características de jugadores, no mirar mucho los números ni la historia, sino el presente y las características realmente para ir formando un equipo, que es la clave. Lo que pasa es que a veces no es fácil porque vos apuntas a uno y ese jugador te hace esperar y por ahí está esperando otra posibilidad, y vos por esperar a ese, perdés a otro. Es una búsqueda que lleva tiempo con las características que buscábamos. Fue un poco eso para poder darle funcionamiento al equipo. Después viene el trabajo, viene la sensibilidad del cuerpo técnico para saber qué es en cada momento lo que necesita el equipo, ir llevando la parte emocional de cada uno, quien necesita que vos te acerques o que lo dejes un poco más tranquilo. Bueno, todo es un proceso que aparte es dinámico.

Tenes muchos ejemplos para citar en este plantel de jugadores que llegaron de una forma y terminan el año muy mejorados dentro y fuera del campo de juego, ¿no?

-Sí, y es lo más lindo, porque si vos te pones a pensar, nosotros trajimos tres jugadores grandes de la categoría, con prestigio y nos respondieron, los tres líderes fueron claves, no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Después era un montón de chicos de menos de 23 años apuntamos al crecimiento. Como no íbamos a tener un presupuesto para ir a buscar los más importantes de la categoría, miramos en las características de sus jugadores, jóvenes y con posibilidades de que nos den más rendimiento del que venían dando. Y ahí está la satisfacción, creo de todos, de haber podido desarrollar a esos chicos y que vayan haciendo crecer al equipo.

¿Cuán importante es que el jugador se adueñe de esa idea que vos le querés plantear y que también lleva a un proceso que ellos la absorban?

- Ellos veían también que las cosas salían, que cada uno mejoraba y que el equipo tenía posibilidades. Nunca el equipo bajó de los cuatro primeros lugares. Es una categoría difícil. Si vos te fijás, los partidos, los que nos tocó perder, que no han sido muchos para lo largo que es el torneo, perdimos solo por un gol. Siempre compitió hasta en esos partidos donde no brillábamos. Cuando uno está convencido, ejecuta las cosas con más seguridad y ahí es donde empiezan a salir las cosas y el equipo a funcionar claramente.

¿Hubo que hacer algún trabajo específico cuando esas oportunidades en el tramo final del campeonato que se abrían para quedar puntero se iban escapando?

-Un trabajo de todos. Había que mostrarles que seguíamos ahí, que seguíamos con chance, creo que ese pequeño inconformismo que hubo en una pequeña parte del torneo fue más que nada porque los objetivos cambiaron para nosotros. Hubo un inconformismo porque a principio de año, si nos decían van a entrar reducidos, firmamos todo el papel que había que firmar sin mirar, y después ya estábamos muy rápido en el reducido, entonces lo único que nos servía era estar puntero y arriba de todos. No es tan fácil esto tiene un proceso, es largo, necesita de volver a insistir, de que te comas algún palo, no es tan simple. Si no serían todos punteros y serían todos campeones. El tema está ahí, en la resiliencia, en volver a repetir esfuerzos. Y el equipo entendió eso. Cuando estas arriba y queres ser un equipo importante, te toca asumir la presión. Y cuando empezaron a estar cómodos en esa incomodidad de la presión, el equipo creció muchísimo en personalidad.

Ahora, plantear una final de una manera y que termine saliendo todo redondito, imagino que llegaba algún momento quizás hasta que parecía increíble mirándolo ahí desde desde el borde del campo, ¿no?

- La verdad fue uno de los partidos más tranquilos que tuve porque era la película que habíamos visto antes, en la semana y se iba dando. Veía a los jugadores súper convencidos. En ña semana los noté muy tranquilos y confiados. Nos hizo muy bien irnos a compartir todos juntos tres o cuatro días y poder trabajar. Yo les decía que era un partido desde lo táctico simple y lo entendieron así.

¿Crees que es importante que Aldosivi sostenga la base del grupo que obtuvo el ascenso para la próxima temporada?

-Sí, sí. No va a ser simple, pero yo quiero. El grupo es muy bueno, tiene algo, porque los equipos que ganan algo tienen algo diferente al resto de los grupos y este lo tiene. Nos costó mucho, fue una construcción entre todos, entre nosotros y ellos. No me gustaría que se desarme el plantel para no perder el trabajo que ya se hizo, sino agregarle calidad. Creo que está ahí un poco el secreto. Sé que no va a ser fácil porque hay muchos jugares a préstamo.

¿Qué sensaciones te ha dejado todo lo que pasó desde el pitazo final?

-Me he sorprendido para bien. Increíble el afecto y el cariño de la gente. Lo de ayer fue tremendo. En Rosario también, cuando salía a la cancha vi la cantidad de gente que había y con la pasión que la gente empujaba al equipo antes que empiece. Hay que disfrutar porque uno no sale campeón seguido, más en el fútbol argentino que es muy competitivo. Me pone feliz por toda esa gente, aparte escuchaba después las historias de la gente, cómo hizo para ir a la cancha, una locura, la verdad que es una locura. Uno vendió una moto, el otro sacó un crédito, el otro vendió una alianza para poder ir. Después pasa por periodos, por momentos que están más enojados, menos enojados, pero cuando vos tenes el reconocimiento de tu gente es lo más lindo.