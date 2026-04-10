Guido Andreozzi continúa con su gran presente en el circuito de dobles y volvió a imponerse en el duelo argentino frente a Horacio Zeballos. Esta vez, el triunfo se dio en el Masters 1000 de Montecarlo, donde junto al francés Manuel Guinard logró el pase a las semifinales.

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La dupla Andreozzi–Guinard venció a Zeballos y al español Marcel Granollers en un encuentro muy parejo que se definió en tres sets: 6-4, 4-6 y 10-8 en el super tie-break. El partido tuvo momentos de alta intensidad y se resolvió por detalles en el tramo final.

De esta manera, Andreozzi repite lo hecho semanas atrás, cuando también había superado a Zeballos en Indian Wells, consolidando su buen momento en la temporada 2026.

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Con este resultado, la dupla avanza a semifinales y se ilusiona con seguir haciendo historia en uno de los torneos más importantes del calendario. En la próxima instancia se medirán ante la pareja conformada por Marcelo Arévalo y Mate Pavic.

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