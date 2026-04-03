Andrea Del Boca y Brian Sarmiento tendrán su noche romántica en "Gran Hermano"
Cinzia atendió el teléfono y los eligió para que disfruten ese "beneficio"
En la edición de Gran Hermano: Generación Dorada, Cinzia Francischiello atendió el teléfono dorado y tomó la decisión de enviar a Andrea del Boca y Brian Sarmiento a una "noche romántica".
Aunque el beneficio permitía premiar a una pareja o amigos con buena relación, Cinzia optó por unir a los dos participantes para exponer la fuerte tensión y los constantes roces que mantienen dentro de la casa.
Recordemos que Brian y Andrea no pertenecen al mismo grupo dentro de la casa y hay sido protagonistas de varios cruces durante este tiempo de convivencia.
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