En la edición de Gran Hermano: Generación Dorada, Cinzia Francischiello atendió el teléfono dorado y tomó la decisión de enviar a Andrea del Boca y Brian Sarmiento a una "noche romántica".

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Aunque el beneficio permitía premiar a una pareja o amigos con buena relación, Cinzia optó por unir a los dos participantes para exponer la fuerte tensión y los constantes roces que mantienen dentro de la casa.

Recordemos que Brian y Andrea no pertenecen al mismo grupo dentro de la casa y hay sido protagonistas de varios cruces durante este tiempo de convivencia.

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