Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las sorpresas más impactantes de la noche con el regreso de Andrea Del Boca a la casa más famosa del país.

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El último Golden Ticket no fue presentado por Santiago del Moro. Las cámaras enfocaron la puerta de la casa y apareció una mujer vestida completamente de negro, con el rostro tapado por un enorme abanico de plumas.

Finalmente, se confirmó que se trataba de Andrea Del Boca, quien volvió oficialmente al reality y reveló que, pese a no tener el alta médica definitiva, decidió regresar al juego.

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De esta manera, el reality volvió a revolucionarse y, a casi tres meses del comienzo del programa, nuevamente hay 25 participantes compitiendo por el gran premio.

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