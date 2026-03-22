La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada quedó en suspenso tras un susto médico que obligó a la actriz a salir temporalmente de la casa. La medida se tomó luego de que presentara un aumento de presión arterial, por lo que recibió atención fuera del reality.

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El conductor del programa, Santiago del Moro, se expresó sobre la situación y aclaró que la decisión sobre su regreso dependerá exclusivamente de su evolución médica. “Su salud es lo primero, y solo cuando los médicos lo autoricen podrá volver a la convivencia”, indicó.

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Mientras tanto, la producción del programa ya evalúa alternativas por si Andrea no pudiera reincorporarse, incluyendo la posibilidad de reemplazarla por otro participante. Desde su entorno familiar, aseguraron que se encuentra en mejor estado y manifestaron el deseo de que pueda retomar su lugar en la casa lo antes posible.

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Este episodio generó gran repercusión entre los seguidores del reality, quienes esperan novedades sobre la continuidad de la actriz en las próximas emisiones.

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