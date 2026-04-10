Diego Spagnuolo, titular de la Agencia de Discapacidad (Foto: IG: Javier Milei)

La medida alcanza también a otras 27 personas y responde a la aparición de nuevos elementos en el expediente que, según la fiscalía, evidenciarían la existencia de un entramado de corrupción más amplio de lo que se había detectado inicialmente.

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De acuerdo con la investigación, las maniobras habrían sido llevadas adelante de manera coordinada entre funcionarios públicos y empresarios del sector de insumos médicos de alto costo. El objetivo habría sido direccionar contrataciones, inflar precios y canalizar fondos estatales hacia un grupo reducido de empresas.

El monto bajo sospecha supera los $75.000.000, correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante este esquema, que se habría desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

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Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo durante el período investigado, ya había sido indagado y procesado en la causa por delitos como cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, Miguel Ángel Calvete es señalado como un actor clave en la vinculación entre el sector privado y la estructura estatal bajo sospecha.

La nueva ronda de indagatorias busca profundizar la reconstrucción del circuito del dinero y determinar responsabilidades individuales dentro de lo que la fiscalía describe como una organización delictiva que operaba desde el interior del organismo.

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