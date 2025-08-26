Se difundieron nuevos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que complican aún más al oficialismo a dos semanas de las elecciones. En las grabaciones, Spagnuolo cuestiona duramente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y habla de su relación con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

“Me dejó expuesto con Karina y con Lule. Se hace la que no sabe nada y después desaparece”, se escucha en uno de los mensajes donde apunta contra Pettovello, a quien describe como “medio pelotuda”. En otro tramo, reconoce que la ministra es sostenida políticamente por Javier Milei: “Mientras la banque Javier, no la saca nadie”.

Las filtraciones también incluyen críticas directas a Lule Menem, a quien califica de “increíble” por su influencia en la Secretaría General de la Presidencia, y menciones a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Este último defendió públicamente a su primo y a Karina Milei, y calificó los audios como “una monumental operación política”.

En otra grabación, Spagnuolo relata una fuerte discusión con Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, a raíz del envío de auditores para dar de baja pensiones por discapacidad. “Me manda un estúpido que me empieza a cuestionar absolutamente todo”, afirmó.

El caso mantiene en vilo al Gobierno, que enfrenta el doble desafío de responder a la Justicia por las denuncias de coimas y controlar las internas que estallan en plena campaña. Desde la oposición advierten que la crisis en la ANDIS podría tener impacto directo en las urnas.

Fuente: Infobae