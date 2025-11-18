La causa por presuntas irregularidades y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave. Tras tres meses de secreto de sumario, este martes comienzan las indagatorias ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, que busca determinar si entre julio de 2024 y agosto de 2025 operó en el organismo un entramado de contrataciones direccionadas y sobreprecios por más de $43.000 millones.

El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por su presunta participación en la maniobra. Un día después, el miércoles, deberá presentarse Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y apuntado como jefe del esquema. En total, fueron citadas 15 personas entre exfuncionarios, operadores y empresarios vinculados a droguerías, prestadoras médicas y proveedores tecnológicos.

La investigación detectó vínculos irregulares entre la agencia y droguerías como New Farma, Floresta, Profarma y Génesis, acusadas de articular compras direccionadas mediante el sistema informático SIIPFIS, que simulaba transparencia en las contrataciones. Según el expediente, el circuito incluía transferencias de efectivo, cheques, cuentas cruzadas y movimientos destinados al blanqueo de fondos.

El juez ya ordenó la detención domiciliaria del urólogo Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia que se negó a declarar y aparece mencionado en chats, documentos internos y comunicaciones con proveedores. Otra figura clave es Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien habría actuado como operadora externa a pedido de Atchabahian.

También fueron citados Daniel María Garbellini (segundo de ANDIS), Eduardo Nelio González (director nacional de Apoyo), Lorena Di Giorno (área de PACBI), Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo y los presidentes de New Farma y Floresta, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, pareja y presuntos articuladores de parte del circuito financiero.

Para el fiscal Franco Picardi, la ANDIS “se constituyó como una agencia donde existió un esquema sostenido de direccionamiento de contrataciones y defraudación al Estado”, un mecanismo que habría operado durante más de un año y afectado fondos destinados a personas con discapacidad.

El cronograma de indagatorias se extenderá hasta el 5 de diciembre, mientras el juzgado analiza nuevos peritajes, auditorías y testimonios que podrían derivar en más imputaciones en las próximas semanas.

Fuente: TN