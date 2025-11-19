Un hombre de 36 años fue aprehendido hoy en el barrio Jorge Newbery, acusado de portar un arma de fuego de manera ilegal. La intervención se produjo luego de un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre dos personas efectuando disparos en la vía pública.

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª, junto a efectivos del Comando de Patrullas, se dirigió a Garay y 198 y, tras una breve persecución a pie, logró interceptar a uno de los sospechosos. En su poder se secuestró un revólver cuya culata presentaba una envoltura improvisada con bolsas de nylon.

Desde la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, se dispuso la formación de actuaciones por el delito de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil” y su traslado a la Unidad Penal N°44.

