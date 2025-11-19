Andaba a los tiros por el barrio Jorge Newbery y lo detuvieron por portación ilegal de arma
Ocurrió esta tarde en la zona de Garay y 198. El sujeto fue denunciado por los vecinos debido a su peligroso accionar, junto a otra persona.
Un hombre de 36 años fue aprehendido hoy en el barrio Jorge Newbery, acusado de portar un arma de fuego de manera ilegal. La intervención se produjo luego de un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre dos personas efectuando disparos en la vía pública.
Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª, junto a efectivos del Comando de Patrullas, se dirigió a Garay y 198 y, tras una breve persecución a pie, logró interceptar a uno de los sospechosos. En su poder se secuestró un revólver cuya culata presentaba una envoltura improvisada con bolsas de nylon.
Desde la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, se dispuso la formación de actuaciones por el delito de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil” y su traslado a la Unidad Penal N°44.
