La campeona nacional de maratón 2023 sufrió un robo en su domicilio donde, además de desvalijarle la casa, se llevaron las zapatillas que usa sólo para competencia y el próximo 17 de marzo tiene que competir en el Maratón de Caracas representando al país: “no las puedo comprar y estoy buscando la manera de conseguirlas”.

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

El maratón tiene buenas noticias como la que trajo Florencia Borelli desde Sevilla, pero también hay malas noticias para contar. La campeona nacional de la distancia en el 2023, Anahí Castaño sufrió un robo en su casa donde literalmente se llevaron todo mientras trabajaba como enfermera en la Clínica 25 de Mayo durante la noche incluidas sus zapatillas de competencia, justo un par de semana antes de representar al país en Venezuela.

La atleta de nuestra ciudad, contó lo que está viviendo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “soy enfermera, trabajo de noche, me voy a las 21 y salgo a las 6 de la mañana. El miércoles cuando salí me fui a entrenar y a las 8 de la mañana recibo distintos llamados telefónicos, me avisaron que habían entrado a casa y me robaron todo”.

Entre todas las cosas que se llevaron hay elementos que para ella son imposibles de reponer y que hoy son su principal preocupación: “entre lo que se llevaron había dos pares de zapatillas que sólo uso para competir, una pistola masajeadora y otras cosas que tienen valor, pero lo más urgente es eso. Quedé convocada por la CADA para correr en Venezuela el 17 de marzo y me iría de viaje el 14. Están arriba de los 200 mil pesos y hoy en día no las puedo comprar. Estamos con mis entrenadores tratando de que la gente me ayude para comprarlas”.

Para aquellos que puedan dar una mano, lo pueden hacer por redes sociales: “una de las ayudas es que vayan a mi Instagram (@anahicastanoo) donde tengo publicaciones, historias con un CBU. Cualquier ayuda que me puedan dar. No tengo muchos seguidores y hoy en día eso ayuda a que las marcas me vean y me conozcan más, por más que tenga muchos títulos”.

Mientras está en esa campaña, hizo la denuncia a la policía y la respuesta fue aún más indignante: “vivo en el Barrio Félix U. Camet, mi casa es prefabricada y tiene rejas. Hay un grupo vecinal de WhatsApp que yo no integro pero una de las policías me mostró el mensaje donde decía que los vecinos habían advertido que había tres chicos con un palo merodeando por la zona. Pasaron con el patrullero, un rato y durante la noche no pasaron más. A las 6 de la mañana salió mi hermana y ve que se habían llevado todo. Hasta una bicicleta con la que entrenaba. Sé que no puedo comprarlo ahora”.

Ahora tiene que poner la cabeza en competir porque tendrá la responsabilidad de representar al país en el Maratón de Caracas y tiene objetivos deportivos por cumplir, pero es difícil en ese contexto: “trato de hoy salir a correr, más que nada a despejar la cabeza un poco. Trataré de bajar la mejor marca que tengo”, anticipó.