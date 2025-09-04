Jugadores de la Asociación Marplatense de Voleibol formarán parte de las selecciones bonaerenses en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario. Además, se disputó la segunda fecha de la Liga Provincial Bonaerense Sub14 con presencia de equipos locales.

Ads

El voleibol marplatense volverá a tener fuerte presencia a nivel nacional. En la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se disputarán en Rosario del 9 al 14 de septiembre, jugadores de la Asociación Marplatense de Voleibol integrarán las selecciones bonaerenses tanto en voleibol indoor como en beach vóley.

En la rama femenina de voley indoor fueron convocadas Renata Herrero, Mora Pampín, Sofía y Clara Cavalieri, Lara Ayestarán y Pilar Rozas, todas jugadoras de Mar Chiquita Voley. El plantel se completa con Ivana Pica, Malena Cánepa, Abril Faiazzo, Josefina Gabino, Martina Baumann y Emma Gauna, bajo la conducción técnica de Héctor Gallardo y la asistencia de Hilen Gasparini.

Ads

En la rama masculina, los representantes locales serán Brais Del Coto y Bautista Lastres (Once Unidos) y Fermín Biscaldi (Mar Chiquita). También integrarán el equipo Juan Bautista Fernández, Bruno Luna, Nicolás Illia, Santiago Cardinal, Juan Pedro Bertoluzzi, Nicolás Nader, Agustín Cabral, Joaquín Palaoro y Francisco Breccia, dirigidos por Ariel Roberto González junto a Elvio Nicolás Babini, asistente de Mar Chiquita Voley.

Las jugadoras que representarán a la AMV en los JADAR.

El beach vóley también contará con protagonistas de la zona. La dupla femenina conformada por Belén Enríquez (Mar Chiquita) y Ainoa Amoroso Durán (Gesell Furia Club) representará a la Federación Bonaerense, mientras que la segunda pareja estará integrada por Luana Leguiza Ojeda y Camila Isaurralde, dirigidas por Gabriela Evangelina Durán. En la rama masculina, Valentín Lombardo (Mar del Plata) competirá junto a Benjamín Pollacchi, mientras que la segunda dupla será Ian Aquino y Marcos Andreoli. La conducción técnica será de Juan Cruz Colazo.

Ads

Los partidos de beach vóley se disputarán del 9 al 11 de septiembre en el Predio Federal Parque Independencia, mientras que el voleibol indoor tendrá lugar del 9 al 12 en el estadio “Ricardo Velasco” de Náutico Sportivo Avellaneda. Los Juegos JADAR 2025 incluirán 63 disciplinas, con más de 3.000 deportistas de todas las provincias.

Li.PRO.BO Sub-14

Por otro lado, el último fin de semana se jugó la segunda fecha de la Liga Provincial Bonaerense (Li.Pro.Bo.) Sub14 en ambas ramas. La competencia femenina se desarrolló en Mar del Plata, en las canchas de Once Unidos y Cedetalvo, mientras que Coronel Vidal fue sede del certamen masculino.

Ads

En la rama femenina Sub14 A1, Junín se quedó con el primer lugar, seguido por Riberas del Paraná e Independiente de Tandil. Entre los equipos de la Asociación Marplatense de Voleibol, Once Unidos finalizó quinto, Mar Chiquita décimo, Gesell Furia undécimo, IAE decimotercero y Ever Ready de Dolores decimocuarto. En la divisional A2, Belgrano fue campeón, Cedetalvo finalizó cuarto, Don Bosco quinto, Once Unidos sexto, Mar Chiquita séptimo y Talleres octavo.

En la rama masculina, Municipalidad de Pila se quedó con el primer puesto, seguido por Recreativo y Baradero. Mar Chiquita fue cuarto, Once Unidos quinto y Gesell Furia sexto.

La tercera y última instancia definirá a los equipos que representarán a la provincia en la Copa Argentina, que se jugará en noviembre en Chapadmalal. Más allá de los resultados, la participación significó una gran experiencia de competencia y crecimiento para los equipos de la Asociación Marplatense de Voleibol.