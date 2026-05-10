Amnistía Internacional alertó sobre los posibles riesgos que implicaría un eventual acuerdo entre el Gobierno argentino y Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos fundada por el empresario estadounidense Peter Thiel.

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La organización sostuvo que las herramientas desarrolladas por la firma podrían utilizarse para tareas de vigilancia masiva, perfilamiento de ciudadanos y control social, especialmente en áreas sensibles como seguridad, migraciones y procesos electorales.

“Cuando una herramienta permite reunir información dispersa y generar perfiles sobre personas o grupos, puede profundizar sesgos y afectar derechos humanos”, señaló Amnistía en un informe difundido este viernes.

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La advertencia se da luego de distintos encuentros mantenidos en Casa Rosada entre Thiel y el presidente Javier Milei durante las últimas semanas.

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Según explicó la ONG, Palantir es una empresa conocida por proveer software de análisis de datos a agencias de inteligencia y organismos estatales, incluyendo antecedentes de colaboración con la CIA y el ejército de Estados Unidos.

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Amnistía manifestó preocupación por la posibilidad de que estas tecnologías sean utilizadas para el monitoreo de redes sociales, elaboración de perfiles de riesgo y segmentación de la opinión pública.

Además, advirtió que “sin transparencia ni controles democráticos”, este tipo de sistemas puede convertirse en una herramienta de persecución o discriminación.

En ese sentido, la organización le pidió al Gobierno nacional que haga públicos eventuales acuerdos, pruebas piloto o intercambios de datos vinculados a Palantir.

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También reclamó que se realicen evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de implementar cualquier tecnología de vigilancia.

Finalmente, Amnistía pidió suspender cualquier avance en acuerdos de transferencia internacional de datos hasta garantizar estándares compatibles con la protección de derechos y la privacidad de los ciudadanos.

Fuentes: NA