La Asociación Amigos del Museo de Arte Contemporáneo Mar manifestó su disconformidad frente al proyecto que propone utilizar los terrenos de la conocida Canchita de los Bomberos para un desarrollo inmobiliario.

Según señalaron, el predio constituye el único espacio verde del barrio con esas características y dimensiones, donde vecinos y vecinas realizan actividades deportivas, encuentros sociales y propuestas culturales. Por eso, remarcaron la necesidad de preservar su carácter público y comunitario.

La entidad destacó que, al igual que las expresiones artísticas “brindan disfrute y enriquecen la vida de las personas”, los lugares destinados al ocio, la recreación y las actividades al aire libre son fundamentales en la vida cotidiana de la población.

Finalmente, los Amigos del Museo MAR expresaron que esperan que su postura sea considerada por las autoridades, dado que —aseguraron— es compartida por gran parte de la ciudadanía y por los vecinos del sector.

