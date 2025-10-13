Un grave episodio de violencia de género se registró este lunes por la tarde en el barrio Nuevo Golf, donde un hombre de 39 años fue aprehendido luego de amenazar con prender fuego a su ex pareja, a quien llegó a rociar con nafta dentro de su vivienda.

El hecho ocurrió cuando el agresor ingresó al domicilio de la víctima, también de 39 años, con la intención de convencerla de que lo dejara quedarse algunos días. Ante la negativa de la mujer, el sujeto reaccionó de manera violenta, rociando con combustible la cama y a la víctima, mientras la amenazaba con prender fuego todo.

Alertado por un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas acudió rápidamente al lugar y procedió a aprehender al agresor.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, dispuso la notificación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44. En tanto, la víctima solicitó una medida de restricción de acercamiento para resguardar su integridad.

