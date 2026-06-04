El episodio se registró en las inmediaciones de Belgrano y Jujuy, donde agentes de la Patrulla Municipal fueron alertados sobre una situación conflictiva protagonizada por una persona que se encontraba en el sector.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con la información oficial, la intervención comenzó cuando un vecino se acercó a los efectivos y denunció haber sido intimidado durante una discusión mantenida minutos antes con un hombre que permanecía en la zona. Con los datos aportados por el denunciante, se desplegó un operativo de búsqueda para localizar al sospechoso.

Poco después, personal municipal y efectivos policiales identificaron a un individuo cuyas características coincidían con la descripción brindada. Una vez en el lugar, el denunciante reconoció al hombre como quien presuntamente lo había amenazado.

Ads

Tras la identificación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso la formación de una causa por el hecho y ordenó las actuaciones correspondientes. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Desde el Municipio recordaron que continúa habilitada las 24 horas la línea de WhatsApp para denuncias ciudadanas (223 340 6177), a través de la cual los vecinos pueden reportar situaciones de riesgo o hechos de inseguridad enviando ubicación, fotografías y videos para facilitar una rápida intervención.

Ads