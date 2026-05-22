Un hombre de 42 años fue aprehendido este jueves en el barrio Los Zorzales de Mar del Plata, luego de ser denunciado por amenazar a su hijastro con un machete y agredir físicamente a su pareja.

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El hecho salió a la luz tras un llamado a la Subcomisaría Estación Camet. Un joven de 20 años contó que su padrastro lo había amenazado con un arma blanca y que además había atacado a su madre durante una discusión ocurrida el día anterior.

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, entrevistaron a la mujer, de 44 años, quien relató que recibió golpes de puño en el rostro y que, tras ser empujada, cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra materiales de construcción que había en el patio. Los policías constataron lesiones visibles en la víctima.

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Durante el procedimiento, el personal policial encontró dentro de la propiedad un machete serrucho marca “Broots”, de doble hoja y de aproximadamente 50 centímetros de largo. El arma fue secuestrada y el acusado quedó detenido por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo. Posteriormente fue trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán

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