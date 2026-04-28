El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una denuncia judicial ante la presunción de que detrás de las reiteradas amenazas en escuelas existe una “estructura delictiva” organizada. La presentación busca identificar a los culpables de una serie de episodios que ya superan los 600 casos en distintos puntos del territorio.

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La denuncia fue impulsada por el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, junto a funcionarios del área y en articulación con el Ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Javier Alonso. El planteo fue elevado ante la Procuración General con el objetivo de que se investigue no solo cada hecho puntual, sino también una posible coordinación detrás de las amenazas.

Según explicaron, las múltiples denuncias ya están siendo analizadas en distintos departamentos judiciales. Sin embargo, la nueva presentación apunta a unificar la investigación para determinar si existe una organización que promueva o instigue estos hechos, que en los últimos días generaron alarma en comunidades educativas de toda la provincia.

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Como antecedente, las autoridades mencionaron el ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, considerado un punto de inflexión a partir del cual comenzaron a multiplicarse las amenazas en escuelas bonaerenses y del resto del país.

El fenómeno, que tuvo un crecimiento exponencial, mantiene en alerta a las autoridades y derivó en la implementación de medidas preventivas y operativos en numerosos establecimientos. La investigación buscará ahora determinar si se trata de hechos aislados o de una maniobra coordinada con fines delictivos.

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