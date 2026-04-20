El fenómeno, que se replicó en distintas provincias con mensajes intimidatorios como advertencias de tiroteos, obligó a suspender clases y activar protocolos de seguridad en numerosos colegios.

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Desde un comunicado que emitió la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) señalaron que estas amenazas forman parte de situaciones complejas que requieren intervención institucional, ya que implican riesgos concretos para estudiantes, docentes y familias. Además, remarcaron que estos hechos evidencian limitaciones para gestionar conflictos en el ámbito escolar, especialmente cuando se combinan factores sociales, emocionales y digitales.

De acuerdo con el análisis oficial, las amenazas deben encuadrarse dentro de conductas graves que requieren respuestas claras y coordinadas. Esto implica no solo la intervención de las autoridades educativas, sino también la articulación con organismos judiciales y de seguridad cuando corresponde.

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En paralelo, se insistió en la necesidad de evitar la viralización de este tipo de mensajes, ya que su difusión amplifica el impacto y puede incentivar conductas imitativas. También se recomendó a la comunidad educativa dar aviso inmediato ante situaciones sospechosas y seguir los protocolos establecidos.

Más allá de los episodios puntuales, desde Educación pusieron el foco en una problemática estructural: la dificultad para gestionar conflictos dentro de las escuelas. En muchos casos, estas situaciones reflejan tensiones preexistentes que no logran canalizarse de manera adecuada.

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Especialistas advierten que la convivencia escolar se ve atravesada por cambios sociales más amplios, donde influyen factores como el uso de redes sociales, la exposición a contenidos violentos y la falta de herramientas para la resolución pacífica de conflictos.

Frente a este escenario, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer los espacios de diálogo dentro de cada institución. La participación de docentes, directivos, estudiantes y familias aparece como un elemento clave para reconstruir la convivencia y prevenir situaciones de violencia.

“El desafío no es solo reaccionar ante la emergencia, sino construir acuerdos de convivencia sólidos y sostenidos en el tiempo”, señalaron desde el área educativa. En esa línea, se promueve el desarrollo de prácticas que fomenten el respeto mutuo y la resolución de conflictos a través del diálogo.

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El aumento de amenazas y episodios de violencia en el ámbito escolar también reabre el debate sobre el rol de la escuela frente a problemáticas sociales más amplias. La institución educativa, coinciden los especialistas, no genera estos conflictos, pero sí los recibe y debe gestionarlos.

En ese marco, el desafío es doble. Por un lado, garantizar la seguridad inmediata y, al mismo tiempo, trabajar en estrategias de prevención que apunten a mejorar la convivencia y el bienestar de los estudiantes.