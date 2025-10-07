Sujetos no identificados asaltaron en el barrio Parque Hermosa a una conductora de un servicio de aplicación, a quien le sustrajeron el automóvil, la recaudación, un teléfono celular y documentación personal. Según indicaron fuentes policiales, el vehículo pudo ser recuperado inmediatamente y devuelto a su propietaria.

Ads

La víctima, de 61 años, tomó el viaje en William Morris 7700, con destino a avenida Mario Bravo y Polonia. Al llegar a destino, los pasajeros amedrentaron con arma blanca y despojaron de sus bienes a la conductora de la aplicación DIDI.

Tras realizar la denuncia, el rodado -un Fiat Siena blanco- pudo ser divisado en Eduardo Peralta Ramos 2828, donde se logró su secuestro, aunque no hubo mayores novedades del resto de lo sustraído.

Ads

Puede interesarte

En la causa tomó intervención el fiscal Joaquín Morán, a cargo de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, quien dispuso se realicen actuaciones de rigor, entre ellas la restitución del rodado a su propietaria.

Ads